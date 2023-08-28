Социальная сеть FaceRent

Мобильные приложения
Добавлена
4 месяца назад
8 просмотров
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FaceRent – социальная сеть, которая умеет определять эмоции людей на фотографиях. В приложении можно делиться своими фотографиями, следить за обновлениями друзей, а также – покупать чужие публикации, создавая коллекции, и продавать свои.

https://www.sixhands.co/portfolio/facerent