Социальная сеть FaceRent
Мобильные приложения
Добавлена8 просмотров
4 месяца назад
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FaceRent – социальная сеть, которая умеет определять эмоции людей на фотографиях. В приложении можно делиться своими фотографиями, следить за обновлениями друзей, а также – покупать чужие публикации, создавая коллекции, и продавать свои.