Социальная сеть FaceRent

FaceRent – социальная сеть, которая умеет определять эмоции людей на фотографиях. В приложении можно делиться своими фотографиями, следить за обновлениями друзей, а также – покупать чужие публикации, создавая коллекции, и продавать свои.

https://www.sixhands.co/portfolio/facerent