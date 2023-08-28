Gallery Cleaner - приложение для очистки памяти iPhone

Мобильные приложения
Добавлена
4 месяца назад
19 просмотров
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Сервис анализирует все файлы из галереи, сохраненные в памяти телефона, и предлагает пользователю список тех, которые, на его взгляд (согласно заданным метрикам) могут быть удалены

https://www.sixhands.co/portfolio/gallery-cleaner