Gallery Cleaner - приложение для очистки памяти iPhone
Мобильные приложения
Добавлена19 просмотров
4 месяца назад
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Сервис анализирует все файлы из галереи, сохраненные в памяти телефона, и предлагает пользователю список тех, которые, на его взгляд (согласно заданным метрикам) могут быть удалены