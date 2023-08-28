Qubix Infinity
Разработка игр
Добавлена10 просмотров
4 месяца назад
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Один из наших собственных проектов это крипто-игра Qubix Infinity – проект, который мы выполняем своей командой с нуля, включая сайт, whitepaper, разработку игровой механики и дизайна, написание смарт-контрактов на Solana.