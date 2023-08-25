Lucid Dreams

Мобильные приложения
Добавлена
4 месяца назад
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Lucid Dreams – мобильный журнал сновидений для тех, кто интересуется феноменом осознанных снов. 
Сразу после пробуждения пользователь может записать увиденные сны в заметках, а также прослушать отрывки из записи диктофона со своей неосознанной речью. Результаты пользователя отражаются в его в личном кабинете и упорядочены по дням.

www.sixhands.co/portfolio/lucid-dreams