Lucid Dreams – мобильный журнал сновидений для тех, кто интересуется феноменом осознанных снов.

Сразу после пробуждения пользователь может записать увиденные сны в заметках, а также прослушать отрывки из записи диктофона со своей неосознанной речью. Результаты пользователя отражаются в его в личном кабинете и упорядочены по дням.

www.sixhands.co/portfolio/lucid-dreams