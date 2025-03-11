Прошивка android

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Закрыт4 заявки160 просмотров

добрый день! ☀️ хочу сделать из телефона (xiaomi redmi 4x) - плеер. убрать вообще все и оставить только несколько приложений для стриминга музыки 😄

не знаю сколько это может стоить, пожалуйста, предложите👍

Android
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guest_1742076317616
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