Требуется разработать мини андроид приложение для установки на смарт ТВ через PlayStore. Приложение должно включать три экрана: авторизация, выбор контента и вывод контента. Контент передается через JSON. Дизайн предоставляется в Figma.
Прошивка android
добрый день! ☀️ хочу сделать из телефона (xiaomi redmi 4x) - плеер. убрать вообще все и оставить только несколько приложений для стриминга музыки 😄
не знаю сколько это может стоить, пожалуйста, предложите👍
Заявки фрилансеров
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