Правки

1. Сделать авторизацию через Facebook

2. Добавить страницу Terms&Conditions

3. Сделать редизайн (доп. элементы по макету), макет https://www.figma.com/design/hLaCSm90MSQkIVoxZ9bQhY/Get-out-of-the-Box?node-id=21-382&t=qOB3ZsDIuaB7hzWR-0

4. Сделать оплату через аппстор и гуглплей, (Без оплаты в приложении доступны 3 step self reflection полностью, questionnaire & mood tracker полностью, в разделе therapeutic games игра reactive response полностью, остальные игры закрыты до оплаты, в разделе art materials and Affirmations доступны 4 карточки, остальные закрыты до оплаты, в разделе everyday practice доступны 2 практики, остальные закрыты до оплаты)

5. Leave a review (перед публикацией добавить ссылку, которая будет редиректить в гугл плей или аппстор на страницу отзывов

6. Реализовать терапевтические игры

7. Art materials & affirmations сделать

8. Evereday practice сделать

9. Добить 3step self-reflection

10. Сделать Questionaire & mood tracker

11. Сделать пуши (notifications)

12. После всего отправить в аппстор и гугл плей