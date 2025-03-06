Зареестрироватся в приложении и провести час ефира.

Более подробную информацию напишу исполнителю в приватном сообщении. Только девушка нужна. Ефир нужно провести как нормальный и культурний человек, можно просто посидеть в камере с лицом. Данное приложение похожее на тик ток.