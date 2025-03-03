Нужно создать приложение для android.

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Закрыт6 заявок25 просмотров

Мне нужно создать приложение для android. Суть приложения: я в приложении вижу на карте таких-же как я пользователей с их местоположением и никнеймом, могу выбрать любого или всех в радиусе указанным мною и отправить им текстовое или аудио сообщение. Соответственно и они тоже. Приложение должно объединять людей находящихся в определённой локации. Эти пользователи могут передавать на сервер своё местоположение с каком-то периодом или после изменения позиции на 50 метров, что-бы экономить заряд батареи. Так-же должна быть возможность включения функции автоматического проигрывания аудио сообщения, по принципу рации. Так-же возможность создавать отдельные, закрытые группы, что-бы общаться приватно от сторонних пользователе в данной локации. В приложении нужно использовать карты Яндекс.

AndroidРазработка мобильных приложений
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