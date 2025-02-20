Ищется мобильное приложение под Android, которое уже прошло публикацию в Гугл маркете и имеет возраст не менее 12 месяцев. Открыты к обсуждению различных предложений.
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