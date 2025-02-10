Приложение доставки продуктов

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Закрыт11 заявок43 просмотра

Магазин доставки

Основные требования:

1. Категории продуктов с топ позиций

2. Программа лояльности с бонусным счетом

3. Сторис с рекламой или акций и баннеры для промо

4. Push-уведомления (рассылка по критериям пользователей и покупок)

5. Мониторинг покупок пользователя (давность, частота, позиции и средний чек)

За основу берем приложение ВкусВилл

Нативная разработка iOS (Obj C), Android (Java), бекенд: php с микросервисами на GO, общение с БД через хранимые процедуры SQL.

Сроки, бюджет и технические решения рассмотрим в Вашем предложении.

Готовы плодотворно сотрудничать с разработчиком с разумным бюджетом и наглядными кейсами.

Благодарю

AndroidGoiOSJavaPHPSQLРазработка бэкендаРазработка мобильных приложенийРассылка сообщений
2 месяца назад
arielgrant
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