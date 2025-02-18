Требуется разработчик для создания бота, который будет автоматически отслеживать и бронировать смены в Android-приложении Foodora. Бот должен работать стабильно и быстро, запускаться на Windows через эмулятор или другое решение. Ищем специалиста с опытом разработки ботов для мобильных приложений и владением Android-автоматизацией.