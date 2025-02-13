Приложение

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка282 просмотра

Создать приложение на подобии «Necrophonic»

Описание

Necrophonic — это приложение ITC, используемое для общения с духами и исследований EVP.

Разработка мобильных приложений
2 месяца назад
guest_1740213183134
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
2 месяца назад