Задача заключается в переписывании готового кода блока canvas с анимацией частиц на библиотеку WebGL. Цель - максимальная оптимизация рендеринга в приложении, основанном на Vue.js. Необходимы опыт работы с WebGL и оптимизацией графики.
Приложение
Создать приложение на подобии «Necrophonic»
Описание
Necrophonic — это приложение ITC, используемое для общения с духами и исследований EVP.
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