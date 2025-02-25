Настройка подписки в App Store

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Добрый день
Мне нужна помощь в настройке подписки в моём приложении в App Store
В описании приложения в appstoreconnect у меня нет опции добавить подписку к билду перед отправкой на проверку


Кратко суть:

  1. Статус подписки: Моя подписка имеет статус «Waiting for Review». Я заполнил все необходимые метаданные, указал цену, добавил скриншот.

  2. Статус приложения: Новая версия приложения находится в статусе «Prepare for Submission» с прикреплённым билдом.

  3. Поддержка In-App Purchase: В Xcode в разделе Signing & Capabilities включена соответствующая возможность In-App Purchase. У меня активен договор Paid Apps в разделе «Agreements, Tax, and Banking».

  4. Проблема: Несмотря на все перечисленные действия, блок «In-App Purchases» или «Subscriptions» не отображается на странице версии (iOS App) в App Store Connect. Из-за этого я не могу прикрепить подписку к новой версии, хотя она в статусе «Waiting for Review».

Что я уже пробовал:

  • Перезаходить в App Store Connect

  • Использовать разные браузеры (Safari, Chrome)

  • Убедился, что подписка «Ready to Submit»/«Waiting for Review» и что договор Paid Apps активен

  • Проверил, что билд выбран и версия в статусе «Prepare for Submission»

Несмотря на это, раздел «In-App Purchases» так и не появляется.

iOSSwift
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