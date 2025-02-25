Требуется разместить мобильное приложение в Google Play, настроить рекламные блоки и подписку. Часть работы уже выполнена, необходима быстрая и качественная реализация. Оплата производится через PayPal.
Настройка подписки в App Store
Добрый день
Мне нужна помощь в настройке подписки в моём приложении в App Store
В описании приложения в appstoreconnect у меня нет опции добавить подписку к билду перед отправкой на проверку
Кратко суть:
Статус подписки: Моя подписка имеет статус «Waiting for Review». Я заполнил все необходимые метаданные, указал цену, добавил скриншот.
Статус приложения: Новая версия приложения находится в статусе «Prepare for Submission» с прикреплённым билдом.
Поддержка In-App Purchase: В Xcode в разделе Signing & Capabilities включена соответствующая возможность In-App Purchase. У меня активен договор Paid Apps в разделе «Agreements, Tax, and Banking».
Проблема: Несмотря на все перечисленные действия, блок «In-App Purchases» или «Subscriptions» не отображается на странице версии (iOS App) в App Store Connect. Из-за этого я не могу прикрепить подписку к новой версии, хотя она в статусе «Waiting for Review».
Что я уже пробовал:
Перезаходить в App Store Connect
Использовать разные браузеры (Safari, Chrome)
Убедился, что подписка «Ready to Submit»/«Waiting for Review» и что договор Paid Apps активен
Проверил, что билд выбран и версия в статусе «Prepare for Submission»
Несмотря на это, раздел «In-App Purchases» так и не появляется.
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