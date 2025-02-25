Настройка подписки в App Store

Добрый день

Мне нужна помощь в настройке подписки в моём приложении в App Store

В описании приложения в appstoreconnect у меня нет опции добавить подписку к билду перед отправкой на проверку





Кратко суть:

Статус подписки: Моя подписка имеет статус «Waiting for Review». Я заполнил все необходимые метаданные, указал цену, добавил скриншот. Статус приложения: Новая версия приложения находится в статусе «Prepare for Submission» с прикреплённым билдом. Поддержка In-App Purchase: В Xcode в разделе Signing & Capabilities включена соответствующая возможность In-App Purchase. У меня активен договор Paid Apps в разделе «Agreements, Tax, and Banking». Проблема: Несмотря на все перечисленные действия, блок «In-App Purchases» или «Subscriptions» не отображается на странице версии (iOS App) в App Store Connect. Из-за этого я не могу прикрепить подписку к новой версии, хотя она в статусе «Waiting for Review».

Что я уже пробовал:

Перезаходить в App Store Connect

Использовать разные браузеры (Safari, Chrome)

Убедился, что подписка «Ready to Submit»/«Waiting for Review» и что договор Paid Apps активен

Проверил, что билд выбран и версия в статусе «Prepare for Submission»

Несмотря на это, раздел «In-App Purchases» так и не появляется.