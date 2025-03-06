Оцінити додаток (телефон iPhone)

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок58 просмотров

Необхідно оцінити додаток для iPhone, що займе всього кілька хвилин. Для виконання завдання потрібен телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.

Тестирование приложений
2 месяца назад
marta_stepanets
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