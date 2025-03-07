Требуется создание приложения Андройд

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт14 заявок411 просмотров

1.1. Цель разработки: создание мобильного приложения для организации работы мастеров по выполнению заявок от клиентов.

1.2. Платформа: Android

AndroidРазработка мобильных приложений
2 месяца назад
guest_1741371709073
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Виталий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
2 месяца назад
Ирина
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 месяца назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
19 часов назад
11 отзывов
2 месяца назад
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
2 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
2 месяца назад
Роберт
 
33 года
2 года в сервисе
Был
15 часов назад
2 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
2 месяца назад
Борис
 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 отзывов
2 месяца назад
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
9 часов назад
2 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
61 отзыв
2 месяца назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
48 отзывов
2 месяца назад
Вадим
 
23 года
3 года в сервисе
онлайн
38 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Мобильные приложения
Максим
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
8 часов назад
2 месяца назад