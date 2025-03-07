Нужна помощь в настройке подписки для приложения в App Store. Проблема заключается в том, что раздел «In-App Purchases» не отображается при подготовке новой версии приложения. Все метаданные заполнены, статус подписки — «Waiting for Review», но не удается прикрепить подписку к билду. Требуется решение вопроса.