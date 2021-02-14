Мобильное приложение для заказа еды для iOS

Здравствуйте, нужна копия приложения https://apps.apple.com/gb/app/insights-for-instagram-imetric/id1390536045 на iOS как это, нужна работа под ключ, что бы быстро и качественно, максимум на исполнение 7-10 дней. Приложение простое. Все кто готов взяться пишите, оплата только по результату!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать для iOS точную копию приложения Скорохот - https://play.google.com/store/apps/details?id=online.skorohot.app
Технология: xcode
Язык: Swift
Основные элементы приложения:
- Каталог блюд (меню), сгруппированный по категориям
- Корзина
- Авторизация, хранимая во внутренней памяти приложения
- Заказ
- История заказов
- Информационные разделы: о нас и спецпредложения
Все необходимые функции в API присутствуют, документация прикреплена к проекту.
Элементы дизайна также предоставлены в свёрстанном виде.
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