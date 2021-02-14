Мобильное приложение для заказа еды для iOS

Мобильные приложенияЗавершен1 заявка215 просмотров
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Требуется разработать для iOS точную копию приложения Скорохот - https://play.google.com/store/apps/details?id=online.skorohot.app

Технология: xcode

Язык: Swift

Основные элементы приложения:

  • Каталог блюд (меню), сгруппированный по категориям
  • Корзина
  • Авторизация, хранимая во внутренней памяти приложения
  • Заказ
  • История заказов
  • Информационные разделы: о нас и спецпредложения
Также необходимо внедрить Яндекс.Метрику для приложений, по основным действиям с блюдами и заказом.

Все необходимые функции в API присутствуют, документация прикреплена к проекту.

Элементы дизайна также предоставлены в свёрстанном виде.

iOS
3 года назад
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
21 день назад
Выбранный исполнитель
blackfish
30 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$315
14 дней
Задание выполнено на 10 из 10. Очень довольны работой со Станиславом и рекомендуем его как отличного специалиста. Коммуникация, соблюдение сроков - всё идеально.
Идеальный заказчик, расписала все от А до Я, что в разы облегчило работу. Очень приятна в общении, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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