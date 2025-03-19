Разработка на swift

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Закрыт6 заявок28 просмотров

выполнить задания из приложений, не слишком замороченно, потому что это всего лишь домашнее задание. четко следовать прописанным критериям.

SwiftРешение задач
месяц назад
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