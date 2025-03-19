Необходимо выполнить лабораторную работу по программированию микроконтроллеров STM32 с использованием CUBE MX. Включает настройку пяти периферийных устройств, описание их назначения и процесса настройки с рисунками. Требуется оформить отчет в соответствии с требованиями ВУЗа, указать использованные источники и ресурсы.
Разработка на swift
выполнить задания из приложений, не слишком замороченно, потому что это всего лишь домашнее задание. четко следовать прописанным критериям.
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