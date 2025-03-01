Дипломна робота по програмуванню

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Закрыт4 заявки87 просмотров
Дипломна робота по програмуванню.Тема:"Створення програми для моніторингу та аналізу соціальних медіа" Сама робота листів на 35-40 ( зміст, введення, загальне положення, методика виконання, основна частина (матеріалі, методи, результат дослідження, виводи), висновок, список істочників. Повинен містити графіки, або малюнки, таблиця, коди тощо.
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guest_16227103829978
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