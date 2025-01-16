Необходимо выполнить задание по автоматизации работы обменного пункта в 1С:Предприятие. Создать справочники 'Валюта' и 'Клиенты' с минимум 4 элементами. Реализовать документ для расчета суммы обмена и 1% пошлины, добавить кнопку 'ПЕЧАТЬ' и разработать отчет по клиентам за выбранный период. Срок выполнения - до завтра, 12:00 по МСК.