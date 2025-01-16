Необхідно створити дипломну роботу на тему 'Створення програми для моніторингу та аналізу соціальних медіа'. Обсяг роботи - 35-40 сторінок, включаючи зміст, введення, методику виконання, основну частину з графіками, малюнками, таблицями та кодами. Включити висновки та список джерел.
Теория Автоматического Управления ТАУ
(консультация) по предмету Теория Автоматического Управления (ТАУ),
тема : Синтез системы на основе методов ПИД-регуляторов.
Есть готовый расчет системы, нужно объяснить и дать информацию для изучения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрытмесяц назад
Задача заключается в разработке курсовой работы, посвященной сравнению различных сетевых устройств. Необходимо проанализировать их характеристики, функциональные возможности и применение в современных сетевых инфраструктурах.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрытмесяц назад
- $100
Требуется проверить и откорректировать студенческую работу на голландском языке для университета. Работа связана с HBO Post Bachelor Taalspecialist и модулем Herexamen Taalspecialist.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется разработать 6-цилиндровый двигатель в рамках курсовой работы по автомобильным двигателям. Уделить внимание техническим характеристикам и принципам работы двигателя.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо подготовить курсовую работу на тему «Анализ выпуска готовой продукции», основываясь на примере любой организации. Работа должна содержать подробный анализ хозяйственной деятельности и выводы по результатам исследования.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $130
Необхідна дипломна робота обсягом 50-60 сторінок на тему маркетинг у соціальних мережах як інструмент просування бренду з унікальністю 80%. Частина 2 повинна бути надана до 23 числа цього місяця, а вся робота - до кінця березня. Приклад підприємства буде надано.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработать информационную систему для управления медицинской базой данных с использованием фреймворка Laravel. Проект должен включать все необходимые функции для эффективного управления данными и обеспечивать удобный интерфейс для пользователей.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Шукається фахівець для виконання контрольної роботи з дисципліни 'Інформаційні технології в галузі' для спеціальності 'Право'. Завдання передбачає використання Microsoft Excel та Word для обчислення даних, створення діаграм і роботи з документами. Необхідні знання в оформленні багатосторінкових документів відповідно до методичних рекомендацій.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо выполнить задание по автоматизации работы обменного пункта в 1С:Предприятие. Создать справочники 'Валюта' и 'Клиенты' с минимум 4 элементами. Реализовать документ для расчета суммы обмена и 1% пошлины, добавить кнопку 'ПЕЧАТЬ' и разработать отчет по клиентам за выбранный период. Срок выполнения - до завтра, 12:00 по МСК.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен3 месяца назад