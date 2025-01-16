Теория Автоматического Управления ТАУ

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(консультация) по предмету Теория Автоматического Управления (ТАУ),

тема : Синтез системы на основе методов ПИД-регуляторов.

Есть готовый расчет системы, нужно объяснить и дать информацию для изучения.

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2 месяца назад
guest_1733045637655
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