Дипломная работа по полиграфии

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка28 просмотров

Диплом на тему «Разработка технологического процесса изготовления многостраничного издания (книги) в суперобложке». Есть все курсовые, их нужно объединить (теорию), практическую часть вставлять по методичке. Смысл заказа заключается в объединении, переносе, и оформлении информации из курсовых проектов

Microsoft WordНаписание дипломных работНаписание рефератовПеренос данныхПоиск информации
2 месяца назад
guest_1741170201629
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Матвей
 
23 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад