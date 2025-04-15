Тестировщик приложения на IOS(Продукция Apple)

$199
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Открыт2 заявки17 просмотров

Пользоваться приложением с Lidar (новая система, работает даже через обычную камеру) Искать в нём недоработки и баги.

iOSТестирование приложений
11 часов назад
Алиса
 
24 года
2 дня в сервисе
Была
11 часов назад

Заявки фрилансеров

Павло
 
20 лет
10 часов в сервисе
Был
8 часов назад
8 часов назад
Ірина
 
36 лет
3 месяца в сервисе
Была
6 часов назад
10 часов назад