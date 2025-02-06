Требуется провести функциональное и нефункциональное тестирование приложений, включая проверку производительности, безопасности и удобства использования. Необходимо проанализировать результаты и передать их разработчикам для исправления ошибок.
Протестировать приложение на объект багов и недочетов
Вам нужно будет протестировать приложение, мы заметили что у пользователей нашего приложения при зарядке начинает нагреватся устройство. Вам необходимо просто следовать по нашим инструкциям.
Заявки фрилансеров
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