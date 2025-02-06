Протестировать приложение на объект багов и недочетов

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт1 заявка10 просмотров

Вам нужно будет протестировать приложение, мы заметили что у пользователей нашего приложения при зарядке начинает нагреватся устройство. Вам необходимо просто следовать по нашим инструкциям.

Тестирование приложений
9 часов назад
Evgenii3222
24 года
9 часов в сервисе
Был
8 часов назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
25 лет
9 часов в сервисе
Был
8 часов назад
8 часов назад