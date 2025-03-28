Потрібна допомога у тестуванні Python коду, який отримує сигнал з Telegram та виконує угоди на Binance. Необхідно також налаштувати код на облачному сервері. Очікується підтримка у встановленні бібліотек та запуску коду.
Протестировать мобильное приложение для ментального здоровья
Задача:
протестировать мобильное приложение для ментального здоровья (безопасный голосовой ИИ-психолог)
Инструкция:
1. откликнуться на задание
2. я отправлю ссылку на скачивание тестовой версии приложения
3. включить звук телефона (для теста музыки, озвучки), открыть приложение, начать тестирование.
4. представьте что вы — пользователь которому интересно попробовать новый продукт на рынке — ИИ-психолога, который поможет структурировать мысли, подскажет что делать, поддержит, покажет инструменты контроля над эмоциями и реакциями.
5. обязательно к тестированию все экраны приложения, особенно фичи: звонок с ИИ и прохождение практики из персонального плана.
6. на что обратить внимание: на баги (ИИ перестал отвечать, приложение вылетело, кнопка не работает), на визуальные недоработки (фон пропал, текст не видно, криво расположены элементы), на неверную логику работы приложения (когда оно работает не так как вы ожидаете), на стабильность (звук лагает, не достаточно плавно).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование ПО8 заявокЗакрыт18 дней назад
- $2
Необхідно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займе всього кілька хвилин. Для виконання потрібно мати телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.Наполнение сайтов18 заявокЗакрытмесяц назад
- $3
Необходимо провести тестирование функционала веб-приложения с целью выявления ошибок. Ожидается детальный анализ всех функций и предоставление отчетности по найденным дефектам.Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт24 дня назад
- $30
Необходимое клиентское тестирование мобильного приложения на iOS и Android. Требуется провести тестирование, проверить работоспособность приложения, заполнить баги в TaskManager и отправить видео с тестом. Время выполнения не более 3-х часов.Тестирование ПО6 заявокЗакрытмесяц назад
- $2
Необхідно оцінити додаток для Android. Завдання займе всього кілька хвилин. Для виконання потрібно мати телефон на базі Android. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.Тестирование ПО20 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищем тестировщиков для проверки нового Android-приложения перед публикацией в Google Play. Требуется активный Google-аккаунт, устройство на Android и стабильный интернет. Участие минимально по времени: достаточно установить приложение и оставить его на 14 дней. Оплата 250 рублей за участие.Тестирование ПО11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо провести оценку состояния информационной безопасности мобильного приложения на платформах Android и iOS. Задача включает анализ выявленных недостатков и разработку рекомендаций для снижения рисков. Подробности можно найти в техническом задании.Тестирование ПОнет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $10
Необходимо провести тестирование на уязвимости чат-бота, написанного на Python. Задача включает анализ парсера и проверку скрипта на наличие потенциально опасных элементов. Ссылка на файлы будет предоставлена.Тестирование ПО3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $1000
Необходимо установить приложение VPN Satoshi на устройства iOS. Войдите в аккаунт, подождите 10-15 минут и отправьте скриншоты: момент входа и через 10-15 минут. Задача требует внимательности и точности в выполнении.Тестирование ПО5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $100
Ищем специалиста для тестирования мобильной игры на iOS. Необходимо проверить функциональность, пользовательский интерфейс, производительность и совместимость на различных устройствах. Тестирование должно включать проверку базовых функций игры, удобства навигации, скорости загрузки и стабильности сетевых функций. Оптимизация под слабые устройства и выявление багов также обязательны.Тестирование ПО6 заявокЗакрыт4 месяца назад