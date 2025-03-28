Протестировать мобильное приложение для ментального здоровья

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт15 заявок341 просмотр

Задача:

протестировать мобильное приложение для ментального здоровья (безопасный голосовой ИИ-психолог)

Инструкция:

1. откликнуться на задание

2. я отправлю ссылку на скачивание тестовой версии приложения

3. включить звук телефона (для теста музыки, озвучки), открыть приложение, начать тестирование.

4. представьте что вы — пользователь которому интересно попробовать новый продукт на рынке — ИИ-психолога, который поможет структурировать мысли, подскажет что делать, поддержит, покажет инструменты контроля над эмоциями и реакциями.

5. обязательно к тестированию все экраны приложения, особенно фичи: звонок с ИИ и прохождение практики из персонального плана.

6. на что обратить внимание: на баги (ИИ перестал отвечать, приложение вылетело, кнопка не работает), на визуальные недоработки (фон пропал, текст не видно, криво расположены элементы), на неверную логику работы приложения (когда оно работает не так как вы ожидаете), на стабильность (звук лагает, не достаточно плавно).

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