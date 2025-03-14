Ищем тестировщиков для проверки нового Android-приложения перед публикацией в Google Play. Требуется активный Google-аккаунт, устройство на Android и стабильный интернет. Участие минимально по времени: достаточно установить приложение и оставить его на 14 дней. Оплата 250 рублей за участие.