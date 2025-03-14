Необходимо провести тестирование функционала веб-приложения с целью выявления ошибок. Ожидается детальный анализ всех функций и предоставление отчетности по найденным дефектам.
Оцінити додаток (телефон iPhone)
Вам потрібно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займе всього кілька хвилин. Для виконання потрібно мати телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.
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