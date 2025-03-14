Оцінити додаток (телефон iPhone)

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Закрыт18 заявок108 просмотров

Вам потрібно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займе всього кілька хвилин. Для виконання потрібно мати телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.

Написание отзывовНаписание текстов
2 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
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Заявки фрилансеров

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