Тестирование приложений

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Открыт2 заявки127 просмотров

  1. Провести функциональное тестирование

  2. Выполнить нефункциональное тестирование (производительность, безопасность, удобство использования).

  3. Проанализировать результаты и передать разработчикам на исправление.

Тестирование приложенийТестирование программного обеспечения
21 час назад
Анна
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