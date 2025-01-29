Помочь с отчётом по программе

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Открыт2 заявки276 просмотров

Задачу указал вполне корректно и доступно. За подробностями в личные. Час 1500 руб

Тестирование программного обеспечения
16 дней назад
Миша
16 дней в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
25 лет
год в сервисе
Был
7 часов назад
14 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
15 дней назад