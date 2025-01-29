Необходимо провести функциональное и нефункциональное тестирование приложений, включая проверку производительности, безопасности и удобства использования. Важно проанализировать полученные результаты и передать их разработчикам для исправления выявленных ошибок.
Разместить андройд проект в маркете Гугл.
Есть готовый проект на андройд. 3 раза заливали в маркет, брали реальных тестеров (сами тестировали), приходит ответ, что недостаточно потестировали, давайте по новой.
Ищу профи, который заливает проекты в маркет, чтобы залить его наконец.Никаких правил проект не нарушает. Если решим с этим проектом, буду привлекать на заливку и иось и андройд несоклько раз в месяц минимум. Спасибо,без опыта прошуне писать.
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