Разместить андройд проект в маркете Гугл.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Открыт3 заявки37 просмотров

Есть готовый проект на андройд. 3 раза заливали в маркет, брали реальных тестеров (сами тестировали), приходит ответ, что недостаточно потестировали, давайте по новой.

Ищу профи, который заливает проекты в маркет, чтобы залить его наконец.Никаких правил проект не нарушает. Если решим с этим проектом, буду привлекать на заливку и иось и андройд несоклько раз в месяц минимум. Спасибо,без опыта прошуне писать.

AndroidiOS
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