Ищем тестировщиков для проверки приложения с Apple Intelligence. Необходимо установить приложение, проверить его совместимость с AI, включая голосовые команды и интеграцию с Siri. Требуется iPhone 11 или новее и Mac. Заполните отчет с использованием скриншотов и видео. Оплата 20-35$ за тест.