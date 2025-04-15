Ищем тестировщиков для проверки приложения с Apple Intelligence. Необходимо установить приложение, проверить его совместимость с AI, включая голосовые команды и интеграцию с Siri. Требуется iPhone 11 или новее и Mac. Заполните отчет с использованием скриншотов и видео. Оплата 20-35$ за тест.
Тестировщик приложения на IOS(Айфоны/айпады)
Нужно пользоваться приложением с Lidar (новая система, работает даже через обычную камеру) Искать в нём недоработки и баги.
Заявки фрилансеров
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