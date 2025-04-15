Тестировщик приложения на IOS(Айфоны/айпады)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Открыт4 заявки58 просмотров

Нужно пользоваться приложением с Lidar (новая система, работает даже через обычную камеру) Искать в нём недоработки и баги.

iOSТестирование приложений
2 дня назад
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