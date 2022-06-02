Electronic instructions

Индустрия медицинских изделий генерирует большое количество бумажных инструкций, часть из которых может оказаться избыточной для конечного пользователя, например, в случае регулярных поставок одних и тех же изделий в больницу или лабораторию. В то же время это наносит вред окружающей среде и увеличивает конечную стоимость продукта. Этот проект дает возможность производителям некоторых медицинских изделий перейти с бумажных инструкций на электронные, а пользователям получить бесплатную бумажную версию при необходимости.

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