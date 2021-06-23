Установить шаблон и молули 1с

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка501 просмотр

Распаковать архив в папку bitrix/updates и установить с помощью скрипта нативной установки

4 года назад
PANrace
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#1
Системное администрирование