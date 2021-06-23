Настроить со стороны Битрикса обмен между 1С:УТ и шаблонным ИМ

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки388 просмотров

Настроить типовой обмен между УТ11(типовая УТ11, последней версии, далее 1С) и шаблонным интернет магазином (далее ИМ (шаблон:

https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/krayt.cosmetics/)

Из ИМ передаются:

(1)Номенклатура и ее описание, картинки

(2)Цены

(3)Заказы

Из 1С

(1)Остатки

(2)Состояние заказов

Более детальное описание во вложении

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