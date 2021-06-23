Битрикс: Управление сайтом - Форма обращения

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка62 просмотра

Добрый день! 

Мы разместили на сайте Форму обращения со множеством полей. Она стандартная от Битрикс. 

Но все стили обрезались и не подключились. 

Нужно, чтобы форма выглядела вот так: https://gosdemo.1c-bitrix.ru/feedback/new/ 

Сейчас она имеет вид: https://prnt.sc/16kpqv0 

Стили работают через:

https://angular.io/

https://riot.js.org/

Через них собираются картинки, js, css. 

Оплата по безопасной сделки или как Вам удобнее.  

Нужна онлайн-консультация! 

CSSJavaScript
4 года назад
Jinat
Павел 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
20 часов назад
315 отзывов
4 года назад
#1
Системное администрирование

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