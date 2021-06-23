Требуется настроить импорт YML в модуле Universal Import/Export Pro с фидом от prom.ua. Необходимо решить две проблемы: отсутствие расширения .xml и ошибки на третьем шаге. Загрузку нужно настроить на cron. Указания по доступу в админку или хостинг предоставляются. Возможны дальнейшие заказы по наполнению и другим магазинам.
Битрикс: Управление сайтом - Форма обращения
Добрый день!
Мы разместили на сайте Форму обращения со множеством полей. Она стандартная от Битрикс.
Но все стили обрезались и не подключились.
Нужно, чтобы форма выглядела вот так: https://gosdemo.1c-bitrix.ru/feedback/new/
Сейчас она имеет вид: https://prnt.sc/16kpqv0
Стили работают через:
Через них собираются картинки, js, css.
Оплата по безопасной сделки или как Вам удобнее.
Нужна онлайн-консультация!
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