Добрый день!

Мы разместили на сайте Форму обращения со множеством полей. Она стандартная от Битрикс.

Но все стили обрезались и не подключились.

Нужно, чтобы форма выглядела вот так: https://gosdemo.1c-bitrix.ru/feedback/new/

Сейчас она имеет вид: https://prnt.sc/16kpqv0

Стили работают через:

https://angular.io/

https://riot.js.org/

Через них собираются картинки, js, css.

Оплата по безопасной сделки или как Вам удобнее.

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