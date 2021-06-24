Есть новый сайт, честно, скачал из интернета. Пару дней проработал и начал валить сервер запросами. Уже вроде и тему купил (вордпресс) и woocommerce перезалил, все равно укладывает хостинг, причем это делает, не регулярно. Есть кто сможет привести его в порядок, и закрыть это дикие запросы и тд