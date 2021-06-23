Помочь разобраться с pattern lab, настроить конфиг package.json

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок616 просмотров

Надо запустить watcher и сборщик для scss файлов в css через node js. Подробности расскажу в процессе.

CSSJavaScriptNode.jsSCSS
4 года назад
shevchyk_web
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

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