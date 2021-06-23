Требуется доработка сайта для настройки приема XML-файлов формата Яндекс. Сайт, возможно, на PHP. Задача срочная, обсуждение цены заранее.
Помочь разобраться с pattern lab, настроить конфиг package.json
Надо запустить watcher и сборщик для scss файлов в css через node js. Подробности расскажу в процессе.
Заявки фрилансеров
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