Требуется настроить импорт YML в модуле Universal Import/Export Pro с фидом от prom.ua. Необходимо решить две проблемы: отсутствие расширения .xml и ошибки на третьем шаге. Загрузку нужно настроить на cron. Указания по доступу в админку или хостинг предоставляются. Возможны дальнейшие заказы по наполнению и другим магазинам.