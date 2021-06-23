Доработать сайт или настроить

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка396 просмотров

Добрый день, есть сайт, вроде как на php (но это не точно) необходимо настроить прием сайтом xml файлов вида Яндекс.

- Как можно быстрее

-По цене обговорим все заранее

PHP
4 года назад
Shpilling
Никита 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
99 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Системное администрирование