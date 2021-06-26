Требуется разработка микросервиса для синхронизации списка доменов и DNS-записей в Google DNS. Микросервис должен включать простой интерфейс для изменения данных. Используемые технологии: MySQL и Spring Boot.
Оптимизировать работу php-cgi, nginx
не обходимо провести анализ и оптимизовать работу файлового сервера для раздачи файлового контента пользователям. На данный момент - 1 файл - 1 процесс. - 1 пользователь, что нагружает очень процесс в 99%
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