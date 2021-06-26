Оптимизировать работу php-cgi, nginx

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Закрыт3 заявки426 просмотров

не обходимо провести анализ и оптимизовать работу файлового сервера для раздачи файлового контента пользователям. На данный момент - 1 файл - 1 процесс. - 1 пользователь, что нагружает очень процесс в 99%

NginxPHP
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