Перевод сайта на php fpm

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Завершен3 заявки735 просмотров

Необходимо перевести сайт с apache на php fpm

ApachePHP
4 года назад
Sh1ning
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
20 часов назад
4 года назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, решили задачу за час:) Все хорошо. Будем работать дальше.
Александр- отличный заказчик, профессионал! Спасибо за выбор, будем работать!

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
20 часов назад
4 года назад
#1
Системное администрирование
Дмитрий
 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов
4 года назад
Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
час назад
110 отзывов(-1)
4 года назад
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