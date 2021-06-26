Микросервис синхронизирующий список доменов/днс-записи в гугл-днс

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Вкратце нужен микросервис, который будет синхронизировать список доменов / днс-записей в гугл-днс. Так-же будет предоставлять простой интерфейс по изменению этих доменов/днс-записей.

https://cloud.google.com/dns/docs/apis

Применяемая технология:

- База mysql

- Язык springboot

MySQL
4 года назад
marat_khan1
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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