Задача заключается в настройке типового обмена между 1С:УТ11 и шаблонным интернет-магазином. Необходимо обеспечить передачу номенклатуры, цен и заказов из ИМ, а также остатков и состояния заказов из 1С. Более детальное описание доступно во вложении.