Требуется настроить почтовый сервер на платформе Битрикс24. Задача включает в себя конфигурацию сервера для отправки почтовых рассылок. Необходим опыт работы с Битрикс24 и почтовыми системами.
Сетап нод по тестнет
Добрый день!
Необходимо засетапить 50 нод под тестнет проекта NYM.
По этой инструкции https://nodes.guru/nym/setup-guide/ru
Время на одну ноду в среднем уходит 20-30мин.
Жду ваших предложений!
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