Сетап нод по тестнет

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка440 просмотров

Добрый день!

Необходимо засетапить 50 нод под тестнет проекта NYM.

По этой инструкции https://nodes.guru/nym/setup-guide/ru

Время на одну ноду в среднем уходит 20-30мин.

Жду ваших предложений!

4 года назад
Borchello
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4 года назад

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Владимир
 
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