Требуется осуществить сетап 50 нод под тестнет проекта NYM. Необходимо следовать предоставленной инструкции. В среднем на настройку одной ноды уходит 20-30 минут. Ожидаются предложения от фрилансеров с опытом в системном администрировании.
Интеграция Universal Analytics + RetailCRM+ Колтрекинг
Добрый день,
есть сайт на wordpress
есть RetailCRM
есть Колтрекинг от nextel.com.ua
Задача это все интегрировать между собой и сделать "сквозную аналитику"
Что в итоге должно получится? Как я себе это вижу
1. Клиент заходит на сайт через платную рекламу по ключевому слову "купить шарики киев"
2. Менеджер через сип телефонию, принимает заказ и забивает его в RetailCRM
3. Заказ передается в гугл аналитику
4. В разделе электронная торговля гугл аналитики, я смогу посмотреть ключевые слова, транзакции, и доход.
Очень важно что бы была возможно видеть конкретно доход по ключевому слову ( который подтягивается и с тех заказов которые упали на сайт, и с тех которые упали через звонок) так как сейчас электронная торговля настроена только на заказы с сайта
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