Добрый день,

есть сайт на wordpress

есть RetailCRM

есть Колтрекинг от nextel.com.ua

Задача это все интегрировать между собой и сделать "сквозную аналитику"

Что в итоге должно получится? Как я себе это вижу

1. Клиент заходит на сайт через платную рекламу по ключевому слову "купить шарики киев"

2. Менеджер через сип телефонию, принимает заказ и забивает его в RetailCRM

3. Заказ передается в гугл аналитику

4. В разделе электронная торговля гугл аналитики, я смогу посмотреть ключевые слова, транзакции, и доход.

Очень важно что бы была возможно видеть конкретно доход по ключевому слову ( который подтягивается и с тех заказов которые упали на сайт, и с тех которые упали через звонок) так как сейчас электронная торговля настроена только на заказы с сайта