Настроить файл конфигурации Apache2

Необходимо поправить проблему - настроени редиректи с http на https, с www на без www, и при попитке переадресации с www происходит ошибка сертификата, тоесть надо сначала согласится с угрозой, потом идет переадресация.

Сертификати LetsEncrypt