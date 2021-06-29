Требуется настроить ZoneMinder на FreeBSD 13 с использованием веб-сервера Apache24. Необходимо обеспечить доступ через SSH. Ожидается полная настройка системы для работы с видеонаблюдением.
Закинуть и настроить готовый проект на хостинг
Хостинг мой, я дам данные от него, проект тоже готовый есть.
Нужно только закинуть проект и настроить его что бы он корректно отображался
Проект написан на ASP.NET MVC 5
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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