Закинуть и настроить готовый проект на хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки367 просмотров

Хостинг мой, я дам данные от него, проект тоже готовый есть.

Нужно только закинуть проект и настроить его что бы он корректно отображался

Проект написан на ASP.NET MVC 5

ASP.NET
4 года назад
guest_16250901661721
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bocharovr
Роман 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$12
1 день

Заявки фрилансеров

bocharovr
Роман 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Леонид
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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