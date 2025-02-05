Ищется оформитель для работы над проектами в бьюти-сфере. Необходим визуал, понимающий влияние дизайна на продажи. Задачи включают оформление сторис, монтаж Reels, создание обложек для постов и рилс в едином стиле, работа по брендбуку и с визуальными референсами. Соблюдение дедлайнов и хороший вкус обязательны.
Запустить и оптимизировать рекламу в Facebook Ads (беттинг, гемблинг)
Нужно настроить и запустить рекламу в Facebook Ads (беттинг, гемблинг)
Что нужно сделать:
Подобрать оптимальные настройки рекламной кампании
Подготовить эффективные рекламные креативы
Пройти модерацию
Вывести кампанию на стабильное достижение KPI.
Гео: Казахстан
Рекламные кабинеты есть, весь нужный софт для работы – аналогично.
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