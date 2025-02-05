Запустить и оптимизировать рекламу в Facebook Ads (беттинг, гемблинг)

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Открыт6 заявок11 просмотров

Нужно настроить и запустить рекламу в Facebook Ads (беттинг, гемблинг)

Что нужно сделать:

  • Подобрать оптимальные настройки рекламной кампании

  • Подготовить эффективные рекламные креативы

  • Пройти модерацию

  • Вывести кампанию на стабильное достижение KPI.

Гео: Казахстан

Рекламные кабинеты есть, весь нужный софт для работы – аналогично.

Настройка рекламных кампанийСоздание креативовУправление рекламными кампаниями
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