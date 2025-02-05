Настроить рекламу в Инстаграм на европейскую аудиторию

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Открыт3 заявки13 просмотров

Настроить эффективную креативную рекламу (придумать креативы) на европейскую платежеспособную аудиторию (Важен результат и качество)

Мы занимаемся разработкой логотипов нужны

Создание креативовТаргетированная реклама
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