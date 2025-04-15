Международное маркетинговое агентство Concept ищет креативного SMM-специалиста со знанием английского языка. Обязанности включают ведение социальных сетей, разработку контент-планов, написание постов, создание контента, публикацию, монтаж видео и ответы на комментарии. Удаленная работа с стабильной оплатой.
Таргет Мета
Необходимо настроить рекламный аккаунт в Мета, для запуска быстрой рекламы в Инстаграм. И запустить рекламу. Проект находится в Польше.
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