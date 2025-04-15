Таргет Мета

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Открыт4 заявки28 просмотров

Необходимо настроить рекламный аккаунт в Мета, для запуска быстрой рекламы в Инстаграм. И запустить рекламу. Проект находится в Польше.

InstagramSMMНастройка рекламных кампанийТаргетированная реклама
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Евгений
 
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день назад
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Социальные сети (SMM и SMO)