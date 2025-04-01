Требуется собрать актуальные открытые группы в Facebook с русскоязычной аудиторией для публикации объявлений о цифровых услугах. Нужны группы с минимальным количеством участников от 500, где возможно бесплатное размещение и не удаляются объявления. Результаты оформить в Google таблице с указанием ссылки, количества участников, спамности, темы, страны и названия группы.
Сбор 1000 инвесторов в Телеграм-бот
Задача – собрать в Телеграм-бот 1000 русскоязычных инвесторов, соответствующих следующим критериям:
- может вложить 50K€+
- без психических заболеваний, алко- и наркозависимости
- интерес к жизни, будущему, технологиям, ИИ
- стремится к ускорению роста своего капитала
- нейтрально или положительно относится к психологии
Требования к маркетинговому партнеру:
- конкретная ответственность за результат, а не "давайте бюджет, попробуем-посмотрим"
- работа только через кабинет на kwork
- необходимо понимание специфики аудитории и четкое видение способов ее привлечения
Условия:
- Оплачиваются только квалифицированные лиды, не отписавшиеся от бота в течение 2 недель
- Подписчик должен четко понимать, на что и зачем подписывается
Для понимания темы - описание бота :
____________________
КОМПЛЕКСНО заботимся о Вашем качестве жизни и скорости роста Вашего капитала как инвестора:
- Отбираем проекты с высокой надежностью И доходностью
- Прорывные бизнес-идеи, изобретения
- Как влияет психологическое здоровье на рост капитала
- Эксклюзивные новости будущего, технологий, ИИ
- Сообщество инвесторов
- Как дальше улучшать себе жизнь, когда всё есть
- Об МФКЖ: экосистеме проектов, которая умножит качество жизни сотен миллионов человек по всему миру
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Напишите свою цену на этот объем, 1000 квалифицированных подписчиков. Обращаю внимание, что предоплату мы делаем в кабинет, Вы получите от фриланс-сайта по результату, бюджетов на расходы не даем.
Заявки фрилансеров
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