Сбор 1000 инвесторов в Телеграм-бот

Задача – собрать в Телеграм-бот 1000 русскоязычных инвесторов, соответствующих следующим критериям:

- может вложить 50K€+

- без психических заболеваний, алко- и наркозависимости

- интерес к жизни, будущему, технологиям, ИИ

- стремится к ускорению роста своего капитала

- нейтрально или положительно относится к психологии

Требования к маркетинговому партнеру:

- конкретная ответственность за результат, а не "давайте бюджет, попробуем-посмотрим"

- работа только через кабинет на kwork

- необходимо понимание специфики аудитории и четкое видение способов ее привлечения

Условия:

- Оплачиваются только квалифицированные лиды, не отписавшиеся от бота в течение 2 недель

- Подписчик должен четко понимать, на что и зачем подписывается

Для понимания темы - описание бота :

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КОМПЛЕКСНО заботимся о Вашем качестве жизни и скорости роста Вашего капитала как инвестора:

- Отбираем проекты с высокой надежностью И доходностью

- Прорывные бизнес-идеи, изобретения

- Как влияет психологическое здоровье на рост капитала

- Эксклюзивные новости будущего, технологий, ИИ

- Сообщество инвесторов

- Как дальше улучшать себе жизнь, когда всё есть

- Об МФКЖ: экосистеме проектов, которая умножит качество жизни сотен миллионов человек по всему миру

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Напишите свою цену на этот объем, 1000 квалифицированных подписчиков. Обращаю внимание, что предоплату мы делаем в кабинет, Вы получите от фриланс-сайта по результату, бюджетов на расходы не даем.