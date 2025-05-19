Медиа-байер (Яндекс) для Telegram-канала

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Открыт4 заявки17 просмотров

Медиа-байер (Яндекс) для Telegram-канала

Ищем медиа-баера, который умеет качать трафик из Яндекс.Директа, РСЯ, Турбо-страниц и других инструментов на Telegram-канал. 

У тебя уже есть кейсы? Тогда мы точно хотим тебя видеть в команде.

Что нужно делать:

- Запуск и масштабирование рекламных кампаний на Telegram-канал через Яндекс.Директ

- Работа с РСЯ, Турбо-страницами

- A/B тестирование креативов, сегментов и гипотез

- Оптимизация CPL/CPM/CTR — ты должен дышать этими аббревиатурами

- Ведение аналитики: что сработало, что слило бюджет, где X2

Что мы ждём от тебя:

- Опыт запуска РК в Яндексе от 2 лет

- Понимание, как вести трафик в Telegram без банов и сливов

- Умение писать ТЗ на креативы и грамотно работать с контентом

Условия:

- Формат: удалёнка 

- Оплата: обсуждается  

- Бюджеты — работаем с реальными большими бюджетами, не "100$ в день"

- Доступ к аналитике, креативам, дизайнерам и техподдержке

Обязательно прилагай свои Кейсы / скриншоты / цифры

TelegramНастройка рекламных кампанийПривлечение трафикаСоздание креативовУправление рекламными кампаниямиЯндексЯндекс Директ
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