Ищем медиа-байера для работы с Telegram-каналом. Задачи включают запуск и масштабирование рекламных кампаний через Яндекс.Директ, работу с РСЯ и Турбо-страницами, A/B тестирование. Ждем кандидатов с опытом от 2 лет, умением вести трафик без банов и написанием ТЗ на креативы. Условия: удаленная работа, обсуждаемая оплата, доступ к аналитике и креативам.
Рассылка инстаграм
Нужна инстаграм-рассылка, 1000 контактов, 4ч работы, с нашего аккаунта
Заявки фрилансеров
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