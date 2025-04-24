Ищем медиа-байера для работы с Telegram-каналом. Задачи включают запуск и масштабирование рекламных кампаний через Яндекс.Директ, работу с РСЯ и Турбо-страницами, A/B тестирование. Ждем кандидатов с опытом от 2 лет, умением вести трафик без банов и написанием ТЗ на креативы. Условия: удаленная работа, обсуждаемая оплата, доступ к аналитике и креативам.