Требуется настроить эффективную рекламу в Instagram на европейскую платежеспособную аудиторию. Необходимо придумать креативы, ориентированные на результат и высокое качество. Заказ связан с разработкой логотипов и продвижением в социальных сетях.
Необходимо разработать идею и стратегию продвижения ТГ канала.
Требуется вдохнуть жизнь в новостной телеграм-канал "Дубайский Экспресс", превратив его из скромного источника новостей в пульсирующую артерию, живописно отражающую ритм жизни Дубая.
Канал уже работает, обзавелся первыми читателями, но ему остро не хватает искры, той самой уникальной "фишки". Пока что канал лишь транслирует эхо зарубежных новостных ресурсов, переводя их на свой лад.
Задача – отыскать ту самую идею, ту самую "изюминку", которая станет визитной карточкой канала, его неповторимым голосом. И, конечно же, разработать стратегию продвижения, способную донести этот голос до каждого, кто жаждет быть в курсе событий в блистательном Дубае.
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